События

16:11 23.05.2020

В Харьковской области дети 6-11 лет повредили памятники на могилах

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Полиция устанавливает обстоятельства повреждения памятников на могилах на кладбище в пос. Слобожанское Харьковской области.

"По предварительным данным, к совершению преступления причастны дети в возрасте от 6 до 11 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На действия детей в полицию пожаловалась 65-летняя местная жительница. Она пришла на могилу сына, услышала шум и увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил.

Полицейские, выезжавшие на место происшествия, установили, что это были два брата (6 и 11 лет) и 10-летняя девочка. Кроме того, правоохранители проверяют причастна ли к надругательству над могилами 9-летняя девочка, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Все четверо детей опрошены.

Сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дети #вандалы #полиция #харьковская_область
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