Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука

Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в субботу, доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Печерском райуправлении полиции.

"Около 20 активистов доставлены в райуправление полиции за совершенные правонарушения- они жгли файеры и бросали дымовые шашки во время акции", - сказали в Печерском райуправлении. В настоящее время устанавливаются личности этих людей, их действиям будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции подчеркнули : "Никаких взрывов не было".

На сайте партии "Национальный корпус" отмечается, что активисты этой политсилы в День героев хотят напомнить, что "в стране происходит реванш пророссийских сил".

"Визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербург во время войны должны трактоваться как государственная измена, но политическая партия продолжает свою деятельность", - отмечает Нацкорпус.

Также сообщается, что Нацкорпус подал "соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ, а также к Минюсту с судебным иском по факту совершения партией государственной измены".