События

15:26 23.05.2020

В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский

1 мин читать
В мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова – Зеленский

Президент Украины Владимира Зеленский подчеркивает важность обеспечения оперативных закупок средств индивидуальной защиты и оборудования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину были доставлены самолетом более 100 тыс. респираторов благодаря помощи одной из национальных компаний, также налажено сотрудничество с Всемирным банком по закупке всего необходимого, а со следующей недели будут заключаться контракты для будущих закупок.

"Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки длятся слишком долго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало всё быстрее. Какая у нас сложная бюрократия – мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:55 23.05.2020
В Ривненской области в доме для престарелых и инвалидов вспышка инфицирования коронавирусом

В Ривненской области в доме для престарелых и инвалидов вспышка инфицирования коронавирусом

13:00 23.05.2020
Число заразившихся COVID-19 в Беларуси превысило 35 тыс., умерли уже почти 200 человек

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси превысило 35 тыс., умерли уже почти 200 человек

12:53 23.05.2020
Зеленский: украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором

Зеленский: украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором

11:59 23.05.2020
Во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

Во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

11:19 23.05.2020
Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

11:06 23.05.2020
В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

10:11 23.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

09:47 23.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 6 новых случаев COVID-19

09:15 23.05.2020
В Украине за минувшие сутки 432 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 344 выздоровели, 13 046 активных случаев

В Украине за минувшие сутки 432 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 344 выздоровели, 13 046 активных случаев

08:43 23.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МЕДВЕДЧУК ОПЗЖ ПОЛИЦИЯ АКТИВИСТЫ

Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука

КАРАНТИН РЕГИОНЫ

В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

КАРАНТИН РЕГИОНЫ МИНЗДРАВ

Девять областей Украины не могут переходить к второму этапу послабления карантина

ВСУ ООС МИНОБОРОНЫ

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет

ВСУ ЗЕЛЕНСКИЙ МОРПЕХИ

Зеленский: украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором

ПОСЛЕДНЕЕ

Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука

В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

Во Львове прощаются с погибшим при обороне аэропорта "Луганск" Сергеем Тимощуком - мэр

Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев - МИД

Девять областей Украины не могут переходить к второму этапу послабления карантина

Весь транспорт и остановки в Киеве будут дезинфицироваться каждые 3 часа, в метро не пропустят пассажиров с температурой выше 37,2 - КГГА

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет

Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА