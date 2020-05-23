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15:12 23.05.2020

В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

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В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина – совещание у президента

Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению мер безопасности, поскольку не отвечают критериям по показателям заболеваемости коронавирусом, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Украины Владимира Зеленского. В совещании приняли участие представители Кабинета Министров и правоохранительных органов.

"В других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к этому, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации", - отмечается в сообщении.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

"Всё это – при условии соблюдения мер безопасности", - указали в пресс-службе президента.

Согласно данным, обнародованным на сайте Минздрава в субботу,23 мая, Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю 3 (охват тестированием не ниже уровня инцидентности, то есть среднее количество тестирований методами ПЛР и иммуноферментного анализа на протяжении 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс населения).

В Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель 1 инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения, который должен быть меньше 12).

Черновицкая область также не соответствует показателю 2 (загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с Covid-19 должна составлять не менее 50%).

Теги: #карантин #регионы
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