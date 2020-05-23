События

14:57 23.05.2020

Во Львове прощаются с погибшим при обороне аэропорта "Луганск" Сергеем Тимощуком - мэр

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Во Львове прощаются с погибшим при обороне аэропорта "Луганск" Сергеем Тимощуком - мэр

Во Львове проходит церемония прощания с военнослужащим 80-й отдельной аэромобильной бригады Сергеем Тимощуком, который погиб 31 августа 2014 года во время обороны международного аэропорта "Луганск", сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Почти шесть лет Сергея считали пропавшим без вести. В феврале 2020 года останки Героя сепаратисты передали украинской стороне", - написал он на своей странице в Twitter.

Тимощук будет похоронен в своем родном городе Славута Хмельницкой области.

Теги: #львов #гибель #прощание #военный
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