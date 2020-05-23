События

14:55 23.05.2020

В Ривненской области в доме для престарелых и инвалидов вспышка инфицирования коронавирусом

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Еще у 12 сотрудников и подопечных Здолбуновского дома-интерната для граждан преклонного возраста и инвалидов зафиксирован Covid-19. Это люди от 36 до 88 лет, сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации (ОГА).

"Таким образом, на сегодняшний день уже 24 инфицированных в учреждении (8 сотрудников и 16 подопечных)". Пять человек находятся в стационаре, остальные – на самоизоляции", - отмечается в сообщении.

В четверг, 21 мая, глава ОГА Виталий Коваль подписал распоряжении о создании комиссии с целью служебного расследования вспышки заболевания в учреждении.

В субботу утром на въезде\выезде в учреждение установлен контрольно-пропускной пункт.

Теги: #коронавирус #ривненская_область
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