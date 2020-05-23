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14:08 23.05.2020

Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев - МИД

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Среди жертв авиакатастрофы в Пакистане нет украинцев - МИД

По предварительной информации, среди пассажиров и членов экипажа самолета Аirbus 320, потерпевшего крушение в Пакистане в пятницу, не было граждан Украины, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было. Дело находится на особом контроле департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Исламской Республике Пакистан", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Погорельцев напомнил, что в пятницу самолет пакистанской авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" ("PIA"), совершавший рейс PK8303 по маршруту Лахор-Карачи, потерпел крушение в районе международного аэропорта Карачи. В результате авиакатастрофы погибли 91 пассажир и 7 членов экипажа.

Теги: #авиакатастрофа #украинцы #пакистан #мид
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