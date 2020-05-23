Девять областей Украины не могут переходить к второму этапу послабления карантина

Согласно обновленным данным на сайте Минздрава Украины, девять областей не могут перейти ко второму этапу послабления карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Это Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Так, в Волынской, Закарпатской, Киевской, Ровенской и Черновицкой областях превышен показатель 1 инцидентность (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения, который должен быть меньше 12).

Днепропетровская, Донецкая и Луганская области не соответствуют показателю 3 (охват тестированием не ниже уровня инцидентности, то есть среднее количество тестирований методами ПЛР и иммуноферментного анализа на протяжении 7 дней должно составлять более 12 на 100 тыс населения).

Черновицкая область также не соответствует показателю 2 (загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации больных с Covid-19 должна составлять не менее 50%).

Остальные области и город Киев, согласно показателям, могут послаблять карантинные ограничениям.