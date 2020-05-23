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13:46 23.05.2020

Весь транспорт и остановки в Киеве будут дезинфицироваться каждые 3 часа, в метро не пропустят пассажиров с температурой выше 37,2 - КГГА

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Весь транспорт и остановки в Киеве будут дезинфицироваться каждые 3 часа, в метро не пропустят пассажиров с температурой выше 37,2 - КГГА

После возобновления работы общественного транспорта в Киеве в наземном транспорте и метрополитене будет введен ряд ограничений в целях предотвращения распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации обнародовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Каждые три часа в салонах транспортных средств должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время захода поездов в электртри часа должны осуществляться на остановках, в помещениях станций для пассажиров, на платформах, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена (обязательно - перед открытием станций метро)", - указывается в сообщении КГГА.

Пассажиры не будут допускаться в транспорт без защитной маски. В метрополитене должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе. В случае обнаружения визуальных признаков острого респираторного заболевания должен проводиться температурный скрининг, пассажиры с температурой тела выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не допускаются в метро.

Также в метрополитене должны быть обеспечены санитарные расстояния не менее чем 1,5 метров между пассажирами в очередях к кассам и терминалам самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров будет полностью или частично ограничиваться вход на станции для соблюдения санитарных расстояний.

"Водители, машинисты, кондукторы, контролеры, другой персонал должны обеспечить средствами индивидуальной защиты. Кроме того, должны контролировать состояние их здоровья. К работе не должны допускать лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания и лиц, нуждающихся в самоизоляции", - подчеркивают в КГГА.

В транспорте должны информировать пассажиров об установленных противоэпидемических ограничениях.

Отмечается, что киевский метрополитен уже провел необходимые работы для восстановления пассажирских перевозок. В частности, каждый поезд проходит дезинфекцию перед каждым рейсом со значительным запасом действия антисептического вещества, все пассажирские зоны дезинфицируются в усиленном режиме. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной зашиты для работы с пассажирами. На станциях размещены информационные материалы касательно обязательного масочного режима, вестибюли и платформы промаркированы для соблюдения социальной дистанции.

"Кроме того, на информационных панелях размещены важные данные о необходимости обратиться к врачу при первых симптомах респираторного заболевания, "гигиене кашля", социальной дистанции, масочном режиме, важности использования перчаток, мытья рук после поездок и избежания прикосновений к лицу", - указывается в сообщении.

Полиция в метрополитене готова к осуществлению контроля за соблюдением правил.

Как сообщалось, наземный общественный транспорт в Киеве возобновил работу с 12:00 23 мая, метрополитен начнет работу в понедельник, 25 мая.

Теги: #киев #кгга #транспорт
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