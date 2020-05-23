Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь нет

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении с 7:20 до 7:40 велся огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 82 мм и 120 мм по позициям украинских защитников в районе Майорска.

На донецком направлении с 7:45 до 8:00 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений ОС около Каменки.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.