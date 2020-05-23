Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание сообщение Государственного департамента США о намерении США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и отмечает, что Украина заинтересована в сохранении договора, однако только при условии добровольного его выполнения всеми участниками.

"Режим "открытого неба" способствовал имплементации Резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". В частности, проведение наблюдательного полета США с участием многонациональной команды иностранных инспекторов вдоль северного побережья АР Крым способствовало нормализации поведения РФ в этих водах", - отмечается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В то же время в министерстве подчеркивают, что начиная с 2015 года эффективность ДОН постепенно снижается из-за невозможности осуществления международного воздушного мониторинга военной активности России в наиболее критических для безопасности Украины районах - над временно оккупированной территорией АР Крым, а также в оккупированных регионах Донецкой и Луганской областей, а также над участками территории РФ, прилегающими к государственной границе Украины.

"В то же время, ради сохранения верификационного режима "открытого неба", Украина призывает все государства-участники приложить максимальные усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации", - заявляют в МИД Украины.

Как сообщалось, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора по открытому небу из-за невыполнения Россией принятых в рамках договора обязательств. Ожидается, что США покинут договор через шесть месяцев.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.