События

11:59 23.05.2020

Во Львове умерли два человека с диагнозом Covid-19

1 мин читать

Двое мужчин, госпитализированных в 8-ю городскую больницу Львова, скончались 22 мая от усложнений, вызванных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на главного врача больницы Василия Обаранца.

«Оба пациента находились в тяжелом состоянии, у них были тяжелые сопутствующие заболевания. ПЦР-методом у обоих был подтвержден коронавирус », - сообщил Обаранец.

По его данным , 74-летний львовянин был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, а вчера у пациента развился спонтанный двусторонний пневмоторакс. Положительный результат теста на коронавирус у пациента получили 18 мая. Также у него диагностировали ишемическую болезнь сердца.

Второму пациенту было 72 года. Положительный результат на коронавирус был получен 15 мая. У мужчины также диагностировали двухстороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца, диффузный кардиосклероз, гипертоническую болезнь, инфаркт миокарда и атеросклероз сосудов конечностей, хроническая ишемия левой стопы.

По состоянию на утро 23 мая во Львове и Львовской области подтвердили 1285 случаев инфицирования коронавирусом, из них 35 - летальные. 259 пациентов выздоровели.

В пятницу лабораторные центры в городе провели 473 ПЦР-тесты, из которых 45 - положительные (среди них - 27 это жители Львова).

Теги: #львов #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:19 23.05.2020
Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

Бразилия вышла на второе место в мире по численности зараженных коронавирусом

11:06 23.05.2020
В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

В России 9,4 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки, 139 смертей

10:11 23.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

09:47 23.05.2020
За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 6 новых случаев COVID-19

09:15 23.05.2020
В Украине за минувшие сутки 432 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 344 выздоровели, 13 046 активных случаев

В Украине за минувшие сутки 432 новых случая Covid-19, 17 ранее заболевших умерли, 344 выздоровели, 13 046 активных случаев

08:43 23.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 338 тыс. человек, число инфицированных - 5,2 млн

03:03 23.05.2020
В Хмельницкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

В Хмельницкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

23:27 22.05.2020
Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

22:49 22.05.2020
Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

21:26 22.05.2020
ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ЗЕЛЕНСКИЙ МОРПЕХИ

Зеленский: украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором

КИЕВ КАРАНТИН СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

КИЕВ КАРАНТИН РЫНКИ ТРАНСПОРТ

В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

КИЕВ ТРЦ КАРАНТИН КГГА ТРАНСПОРТ

В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

СНБО КОРОНАВИРУС

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: украинские морские пехотинцы продемонстрировали мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором

Украина призывает страны-участницы Договора об открытом небе приложить все усилия для решения ситуации, сложившейся вокруг выхода США из договора - МИД

Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

КГГА продолжит развивать туристическую пешеходную зону на Контрактовой площади, несмотря на решение суда

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия

Работа детсадов будет обеспечена в докарантинном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности

В Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, количество пассажиров в каждом транспортном средстве ограничено

В Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы без ресторанов, пляжи, решение о ТРЦ будет принято отдельно

В Киеве с 25 мая заработает метрополитен в обычном режиме, все рынки и ярмарки

В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА