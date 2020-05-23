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11:55 23.05.2020

Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

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Киев и три области стали удовлетворять условия 2-го этапа послабления карантина

Киев и еще три области - Хмельницкая, Николаевская и Днепропетровская – могут переходить ко второму этапу послабления карантина.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные относительно показателей готовности регионов к послаблению карантина…. Киев может переходить на второй этап выхода с карантина", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Также министр отметил, что решение об очередном послаблении – дело городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Кроме того, Стенпанов проинформировал, что в пятницу замглавы Минздрава Виктор Ляшко встретился с сотрудниками киевского метрополитена. "Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Она разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о Covid-19", - отмечается в сообщении.

Ранее утром в субботу на брифинге Степанов заявил, что показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют Киеву переходить ко второму этапу ослабления карантина, но ситуации может измениться в ближайшее время.

Помимо Киева еще вчера стали удовлетворять условиям второго этапа ослабления карантина Хмельницкая, Николаевская и Днепропетровская.области – все благодаря улучшению показателя частоты тестирования. Такие данные обнародованы на сайте Минздрава.

Таким образом, к очередному этапу ослабления карантина готовы Днепропетровская, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Николаевская,Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская, Хмельницкая области и г.Киев

В то же время, к ослаблению карантина пока не готовы Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Полтавская, Ровенская и Черновицкая области.

Теги: #киев #карантин #степанов #минздрав
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