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11:21 23.05.2020

Работа детсадов будет обеспечена в докарантинном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности

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Работа детсадов будет обеспечена в докарантинном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности

Детские сады в Киеве будут работать в штатном режиме, без изменения графика, сообщил исполняющий обязанности первого заместителя глава Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Работу детских садов планируем возобновить ориентировочно с 1 июня. Сейчас идет подготовка к открытию дошкольных учреждений в обычном режиме, с учетом всех мер безопасности, которые должны быть обеспечены во время посещения учреждений детьми. Никаких изменений режимов, графиков работы детсадов не будет. Мы работаем над тем, чтобы был доступ детей обеспечен в обычном докарантинном режиме", - заявил он на онлайн-брифинге в субботу.

"Обращаемся к родителям, у которых есть возможность не водить детей в детсады, оставлять их дома или с бабушками, дедушками, для того чтобы избежать возможной перегрузки детсадов на начальном периоде", - добавил он.

Закупка средств дезинфекции, защиты и гигиены для детских садов будет согласована на совещании, назначенном на понедельник, 25 мая. Ожидается, что в течение недели детсады будут обеспечены всем необходимым.

"Основной акцент будем делать на том, чтобы обеспечить безопасность именно для сотрудников детсадов, воспитателей, медицинские сестры будут работать. Единственное что, подумаем, как ограничить вход внутрь детсадов родителей. Я думаю, детей будут встречать на входе воспитатели, для того, чтобы минимизировать доступ взрослых в дошкольные учреждения в городе", - отметил Мондриевский.

Регламент работы детсадов и школ согласован государственным санитарным врачом города Киева и будет обнародован на сайте Киевской городской государственной администрации в воскресенье, 24 мая.

Теги: #киев #кгга #детсады
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