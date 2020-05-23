В Киеве на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, количество пассажиров в каждом транспортном средстве ограничено

В Киеве с 12:00 23 мая на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта, который есть в наличии, сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

"Город выпускает сегодня на маршруты полностью весь подвижной состав, который есть, с целью избегания очередей и избегания перезагруженности транспортных средств пассажирами", - заявил он на онлайн-брифинге в субботу.

Бондаренко напомнил, что в транспорт будет допускаться ограниченное количество человек, предусмотренное техническим регламентом для конкретного транспортного средства.

"Текущий контроль осуществляют водители, кондукторы и контролеры. Также к общему контролю привлечены как правоохранительные органы, так и городские муниципальные структуры", - отметил Бондаренко.

"В то же время мы хотим напомнить, что послабление противоэпидемических мер не означает отмену карантина, и соответственно мы надеемся на сознательность тех киевлян, которые будут пользоваться городским наземным транспортом. Общеобязательным остается в том числе масочный режим, он обязательный как для общественного транспорта, так и для общественных зданий. ... Мы просим также учесть, начиная с понедельника, первого рабочего дня, необходимость увеличения времени для того, чтобы добраться на работу и избежать, соответственно, скопления людей в общественном транспорте", - добавил он.

Как сообщалось, решением местной комисии ТЭБ и ЧС в Киеве с 12:00 23 мая начинается следующий этап смягчения карантинных ограничений.