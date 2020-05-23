В Киеве с 1 июня откроются детсады, гостиницы без ресторанов, пляжи, решение о ТРЦ будет принято отдельно

В Киеве с 1 июня откроются детские сады, гостиницы, пляжи, а также кладбища для посещения, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по результатам заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11-х классов - имеется ввиду сдача ВНО. Заведения профессионального, технического и высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, также готовятся к открытию с 1 июня гостиницы, но без работы ресторанов.

"С 1 июня готовятся открыться детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, фитнес-залы, но без работы бассейнов. И пляжи, зоны отдыха - также заработают с 1 июня", - проинформировал Пантелеев.

"Кроме того, мы откроем для посещения кладбища - также с 1 июня", - добавил он.

При этом замглавы КГГА подчеркнул, что решение о работе ТРЦ будет принято отдельно в зависимости от тенденций заболеваемости.