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10:18 23.05.2020

В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

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В Киеве с 12.00 субботы, 23 мая, начнет работать в обычном режиме наземный транспорт и торговые заведения до 1 тыс кв м

В Киеве показатели по заболеваемости Covid-19 позволяют перейти к следующему этапу смягчения карантинных ограничений, заявил исполняющий обязанности первого заместителя глава Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"Принято решение о переходе к следующему этапу послабления карантинных мер в городе Киеве. Это означает, что с сегодняшнего дня с 12:00 в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв м, в том числе те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12 часов дня возобновит работу в обычном режиме весь общественный наземный транспорт", - сказал он на брифинге в субботу в Киеве по результатам заседания постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Мондриевский пояснил, что такое решение было принято в соответствии с заседанием комиссии по ТЭБ и ЧС, которое провели в субботу утром, и с учетом изменения показателей для ослабления карантина.

"Мы на сегодняшний день имеем в Киеве такие показатели. Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7. Второй показатель, который дает возможность переходить к послаблению карантина - это загруженность мест в заведениях здравоохранения. По состоянию на сегодня число определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% мест. Следующий показатель - среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. У нас в Киеве этот показатель составляет 37,7 соответственно", - отметил и.о. первого замглавы КГГА.

Теги: #киев #трц #карантин #кгга #транспорт
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