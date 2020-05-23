Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в половине областей Украины, еще в двух не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, а еще в двух областях количество болеющих неизменным, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром.

При этом уже в десяти областях – Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в г.Киеве, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях (более 40 в каждой), выздоровления – в Ровенской (90 из 344, зафиксированных по всей стране).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 29 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 24 случая выздоровления (с начала пандемии было 853 заболевших, 15 умерших и 465 выздоровевших), сейчас в области болеет 373 человека (на 4 больше за сутки);

- в Волынской области – 19 новых случаев заболевания, 1 смерти и 5 выздоровления (за все время – 759, 22 и 182 соответственно), сейчас болеет 555 человек (за сутки на 13 больше);

- в Днепропетровской области – 6 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 12 - выздоровления (за все время – 865, 16 и 188 соответственно), сейчас болеет 661 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Донецкой области – 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших за сутки не было (с начала пандемии 143 заболели, 4 умерли и 57 выздоровели), сейчас болеет 82 человека;

- в Житомирской области – 11 новых случаев заболевания и 11 случаев выздоровления (за все время 618 заболели, 13 умерли и 284 выздоровели), сейчас болеет 321 человек, как и днем ранее;

- в Закарпатской области 39 человек заболели, 2 умерли и 8 выздоровели (с начала пандемии – 1 042, 26 и 263 соответственно), сейчас болеет 165 человек (за сутки на 29 больше);

- в Запорожской области 2 человек заболели, 1 умер, 5 выздоровели (с начала пандемии – 403, 12 и 226 соответственно), сейчас болеет 165 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 6 новых случаев заболевания Covid-19 и 29 случаев выздоровления (1 284 человек заболели, 73 умерли и 625 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 576 человек (на 23 меньше за сутки);

- в Киеве подтверждено 47 новых случаев заболевания и 13 случаев выздоровления (всего 2 569 случаев заболевания, 58 - смерти и 351 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 160 человек (за сутки на 34 больше);

- в Киевской области 31 новый случай заболевания Covid-19 и 13 - выздоровления (с начала пандемии 1 375 заболели, 30 умерли и 275 выздоровели), сейчас болеет 1 070 человек (за сутки на 18 больше);

- в Кировоградской области 6 новых случаев заболевания и 12 - выздоровления (за все время 466 заболели, 22 умерли и 356 выздоровели), сейчас болеет 88 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Луганской области случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 43 заболели и 33 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 10 человек;

- во Львовской области 45 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления (с начала пандемии 1 285 заболели, 33 умерли и 259 выздоровели), сейчас болеет 993 человека (на 36 больше за день);

- в Николаевской области 3 человека заболели и 8 выздоровели (с начала пандемии 280 заболели, 7 умерли и 117 выздоровели), сейчас болеет 156 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Одесской области 7 новых случаев заболевания и 14 - выздоровления (с начала пандемии 821 заболел, 14 умерли и 120 выздоровели), сейчас болеет 687 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Полтавской области 1 человек умер и 1 выздоровел (с начала пандемии 266 заболевших, 11 умерших и 219 выздоровевших), сейчас болеет 36 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Ровенской области 45 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 90 - выздоровления (за все время 1 368 заболели, 30 умерли и 543 выздоровели), болеет 795 человек (на 46 меньше за сутки);

- в Сумской области 6 человек выздоровели, заболевших и умерших не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 112 выздоровели), сейчас болеет 50 человек;

- в Тернопольской области 3 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 38 - выздоровления (за все время - 1 108, 24 и 758 соответственно), сейчас болеет 326 человек (на 36 меньше за сутки);

- в Харьковской области 26 новых случаев заболевания и 3 - смерти (за все время 892 человека заболели, 36 умерли и 208 выздоровели), сейчас болеет 648 человек (за сутки на 23 меньше);

- в Херсонской области 4 новых случая заболевания и 6 - выздоровления (за все время 177 заболевших, 2 умерших и 139 выздоровевших), сейчас болеет 36 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 30 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления не было (с начала пандемии 329 заболели, 9 умерли и 89 выздоровели), сейчас болеет 231 человек;

- в Черкасской области 4 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (с начала пандемии – 387 заболели, 16 умерли и 232 выздоровели), сейчас болеет 139 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 59 новых случаев заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 30 - выздоровления (2 964 заболевших, 122 умерших и 782 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 060 человек (на 26 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 8 новых случаев заболевания и 5 выздоровления (за все время – 127 заболевших, 6 умерших и 46 выздоровевших), сейчас болеет 75 человек (на 3 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 432 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 344 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеет 13 046 человек, что на 71 больше, чем сутками ранее.