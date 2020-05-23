За минувшие сутки в ВСУ зарегестрированы 6 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены шесть новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Шесть военнослужащих (Ровенская область - 3 человека, Закарпатская, Волынская и Черновицкая область - по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 7:00 23 мая в ВСУ коронавирусной инфекцией болеет 50 человек. За время пандемии выздоровели 89 человек и два летальных случая.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 255 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 23 человека.