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09:43 23.05.2020

В Киеве на сегодняшний день смягчать карантин не возможно, но ситуация может измениться в ближайшие дни – глава Минздрава

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В Киеве на сегодняшний день смягчать карантин не возможно, но ситуация может измениться в ближайшие дни – глава Минздрава

Показатель инцидентности (количество новых случаев Covid-19 за последние 7 дней на 100 тыс населения должно быть менее 12) не позволяет в настоящее время переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход к второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов на онлайн брифинге в субботу в Киеве, отвечая на вопрос о возможном запуске работы метрополитена в столице 25 мая.

При этом он подчеркнул: "Но я не исключаю, что ситуация может измениться в ближайшие дни. Будет тогда принято соответствующее решение на региональной комиссии ТЭБ и ЧС и могут быть изменения".

Теги: #киев #карантин #степанов #минздрав
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