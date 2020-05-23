Еще 194 украинца вернулись спецрейсом из США в Украину

В Украину спецрейсом вернулись 194 пассажира из Сиэтла (США), сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"194 пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, которые находились на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из г.Сиетл, шт.Вашингтон", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что спецсамолёт является восьмым в процессе возвращения граждан из США в Украину.

Также отмечается, что это первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла.