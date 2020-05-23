Пограничники учатся воздушному мониторингу с помощью беспилотника "Аист-100"

В Черкасской области пограничники учатся воздушному мониторингу границы с помощью беспилотного авиационного комплекса (БПАК) "Аист-100", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"В течение трех недель в Черкасской пограничники учились эксплуатировать и технически обслуживать беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "АИСТ-100", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время учебы пограничники освоили тактико-технические характеристики и возможности БПАК, получили навыки по основам пилотирования днем и ночью, овладевали способами и приемами ведения воздушной разведки. Также каждый выполнял задание по поиску, распознавания и сопровождения объектов.

В ведомстве отметили, что тренинг проходил на базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины им. генерала Игоря Момота.

"Аист" пограничникам бесплатно передали производители комплекса, подчеркнули в пресс-службе.