События

05:33 23.05.2020

Пограничники учатся воздушному мониторингу с помощью беспилотника "Аист-100"

1 мин читать
Пограничники учатся воздушному мониторингу с помощью беспилотника "Аист-100"

В Черкасской области пограничники учатся воздушному мониторингу границы с помощью беспилотного авиационного комплекса (БПАК) "Аист-100", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"В течение трех недель в Черкасской пограничники учились эксплуатировать и технически обслуживать беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "АИСТ-100", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время учебы пограничники освоили тактико-технические характеристики и возможности БПАК, получили навыки по основам пилотирования днем и ночью, овладевали способами и приемами ведения воздушной разведки. Также каждый выполнял задание по поиску, распознавания и сопровождения объектов.

В ведомстве отметили, что тренинг проходил на базе Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины им. генерала Игоря Момота.

"Аист" пограничникам бесплатно передали производители комплекса, подчеркнули в пресс-службе.

Теги: #учения #украина #пограничники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:23 23.05.2020
Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

04:21 23.05.2020
Миграционная служба с 25 мая ослабляет карантин

Миграционная служба с 25 мая ослабляет карантин

03:03 23.05.2020
В Хмельницкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

В Хмельницкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

02:42 23.05.2020
В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые объявлен приговор за пропаганду войны

01:16 23.05.2020
Раненые в результате подрыва мины на Луганщине полицейские эвакуированы вертолетом в Днепр

Раненые в результате подрыва мины на Луганщине полицейские эвакуированы вертолетом в Днепр

00:32 23.05.2020
В ДТП во Львовской области пострадал девятилетний ребенок

В ДТП во Львовской области пострадал девятилетний ребенок

00:26 23.05.2020
На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

На заседании ТКГ даже представляющие ОРДЛО граждане РФ подтвердили отсутствие обстрелов линий электропередач в Луганской области со стороны ВСУ

00:03 23.05.2020
Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику "ДНР"

Правоохранители сообщили о подозрении задержанному боевику "ДНР"

23:27 22.05.2020
Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

22:49 22.05.2020
Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ КИЕВО ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА КАБМИН

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

ПОСЛЕДНЕЕ

Исландия планирует ослабить ограничительные меры с 25 мая

Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям

Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Португалия готова принимать туристов, им будут измерять температуру по прибытии

У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник

В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА