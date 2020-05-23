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04:23 23.05.2020

Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

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Прокуратура открыла дело за нарушение законов и обычаев войны и угрозу экологической и техногенной безопасности Донбасса

 

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, досудебное расследование установило, что в апреле 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

Отмечается, что в ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры и такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения.

"Ведь последующее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попадания их в р. Северский Донец и Азовского моря", - добавили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что указанные действия являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08 июня 1977 года (Протокол I).

Теги: #донецкая_область #рф #дело #прокуратура #украина #война
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