В Хмельницкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 338 человек

В Хмельницкой области по состоянию на вечер 22 мая зарегистрировано 338 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

"22 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 338 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 89 выздоровели, 9 летальных случаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в области выявлено еще 10 новых случаев болезни: 2 в Хмельницком (2 медработники), один - в Деражнянском районе (медработник), один - в Шепетовском районе (обнаружено при тестировании пневмонии), шесть - в Староконстантиновском районе (1 медработник).