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01:16 23.05.2020

Раненые в результате подрыва мины на Луганщине полицейские эвакуированы вертолетом в Днепр

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Раненые в результате подрыва мины на Луганщине полицейские эвакуированы вертолетом в Днепр

Пострадавших в результате подрыва мины на Луганщине 20 мая полицейских госпитализировали вертолетом Национальной гвардии Украины в больницу Мечникова в Днепре, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины (МВД).

"20 мая примерно в 21.30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района четверо бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск 1" во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил получили осколочные ранения в результате подрыва на мине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб от полученных ранений, а других бойцов доставили в местную больницу.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в пятницу, 22 мая, заместителя командира батальона Сергея Кисленських и старшего инспектора вооружения Владимира Сотникова экстренно эвакуировали вертолетом Национальной гвардии из Северодонецка в больницу им. Мечникова в Днепре.

"Сергей имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки и ноги с наличием металлических обломков и сотрясение головного мозга. Владимир имеет огнестрельное осколочное ранение мягких тканей плеча, грудной клетки и коленного сустава с наличием металлических обломков, сотрясение головного мозга", - добавили в МВД.

Отмечается, что дальнейшее лечение и реабилитацию полицейские будут проходить в Днепре.

Теги: #эвакуация #ранение #украина #полицейские #луганская_область
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