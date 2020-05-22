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23:27 22.05.2020

Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

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Депутат Аристов чувствует себя нормально после заражения коронавирусом, у него легкие симптомы

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов действительно заразился коронавирусом, у него легкие симптомы.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук дополнила свое сообщение в пятницу на странице в Facebook подтвержденной информацией о том, что тест обнаружил COVID-19 у Юрия Аристова.

"Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!", - написала она.

Ранее 22 мая Кравчук отметила, что Верховная Рада может вернуться к пленарному режиму работы уже 2 июня.

Она уточнила, что за последние несколько дней в Верховной Раде провели ПЦР-тесты для 87 человек, из них 53 депутата. Все результаты негативные, COVID-19 не был выявлен.

Ранее о заболевании Аристова коронавирусом также сообщал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Теги: #нардеп #коронавирус #подтверждение #украина
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