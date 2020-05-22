События

21:44 22.05.2020

Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

1 мин читать
Арендатору водоема в Житомирской области сообщили о подозрении в совершении убийства семерых человек

Правоохранители в Житомирской области сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди убитых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Теги: #арендатор #подозрение #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 22.05.2020
Полиция открыла дело в связи с расстрелом семи человек в лесу Житомирской области

Полиция открыла дело в связи с расстрелом семи человек в лесу Житомирской области

09:01 22.05.2020
Семь человек расстрелял из ружья мужчина в лесу Житомирской области

Семь человек расстрелял из ружья мужчина в лесу Житомирской области

19:04 21.05.2020
Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

03:45 21.05.2020
Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

Судье Волновахского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении – ГБР

19:43 20.05.2020
ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

ВАКС отказал в отмене подозрения Гладковскому

04:31 17.05.2020
Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

Шесть новых случаев коронавируса обнаружено за сутки в Житомирской области

13:49 16.05.2020
ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни

ГБР сообщило о подозрении двум чиновникам Одесской таможни

06:08 15.05.2020
Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

20:15 14.05.2020
Стерненко сообщил о вызове на допрос в СБУ в понедельник

Стерненко сообщил о вызове на допрос в СБУ в понедельник

06:41 13.05.2020
Очередным двум участникам захвата штаба ВМС ВСУ в Севастополе сообщено о подозрении

Очередным двум участникам захвата штаба ВМС ВСУ в Севастополе сообщено о подозрении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ КИЕВО ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА КАБМИН

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава бюджетного комитета нардеп фракции "Слуга народа" Аристов заболел коронавирусом - Гончаренко

Пенсионеры от 75 лет смогут получать ежемесячную надбавку к пенсиям

Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Кипр частично возобновит международное авиасообщение с 9 июня

Португалия готова принимать туристов, им будут измерять температуру по прибытии

У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник

В Одессе завершили разбор обвалившейся части жилого здания на ул. Торговой

Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА