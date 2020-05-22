Глава МИД Украины выступает за привлечение к ответственности организаторов и реализаторов кибератак

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к Совету безопасности ООН с призывом привлечь к ответственности виновных в кибератаках в соответствии с международным правом и разработать "общие правила игры" в киберпространстве.

Об этом он заявил 22 мая, на онлайн-заседании СБ ООН по формуле Арриа "Киберстабильнисть, предотвращение конфликтов и укрепление возможностей", сообщила пресс-служба МИД.

"Украина настаивает: тех, кто целенаправленно организует и воплощает кибератаки, необходимо привлекать к ответственности. Мы убеждены, что действующее международное право распространяется и на киберпространство. В нем также действует принцип ненападения одного государства на другое", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что с 2014 года кибератаки является одним из измерений российской агрессии против Украины, и это заставило Киев переосмыслить стратегию национальной безопасности. За это время Украина получила бесценные знания и опыт в противостоянии киберугрозам, которыми готова охотно делиться с партнерами.

Глава МИД сообщил, что в течение 2019 года в Украине были зафиксированы более 1500 киберинцидентов на объектах критической инфраструктуры. По словам министра, другие государства также испытывают такое поведение России и считают Кремль ответственным за кибератаки с использованием новейших вредоносных программ.

"Мы знаем, что Россия ответственна за ряд киберопераций, которые использовались как политический инструмент. Когда с помощью информационных и коммуникационных технологий проводились кампании по дезинформации, вмешательства в избирательный процесс, кибершпионаж, кибератаки на критическую инфраструктуру в ряде стран в Европе и вне ее ", - заявил министр.

Кулеба убежден, что во времена коронавирусного кризиса киберугрозы становятся еще более актуальными. Поэтому кибербезопасность требует повышенного внимания.

Министр обратил внимание участников заседания на попытки России выставить себя в ООН инициатором кампании по усилению международной информационной и кибербезопасности: "Будучи государством, которое доказано обвиняется в совершении целенаправленных кибератак против объектов энергетической и другой критической инфраструктуры Украины, Россия должна немедленно прекратить использование современных компьютерных технологий с целью дестабилизации и создания кризисов".

Кулеба отметил, что государствам-членам ООН необходимо объединить усилия, чтобы выработать совместные "правила игры", которые помогут предотвратить любые попытки дискредитировать такое достижение человечества как современные компьютерные технологии.