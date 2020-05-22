У директора харьковской "инфекционки" подтвержден COVID-19 - источник

У директора Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павла Нартова подтвержден COVID-19, его госпитализировали, сообщил информированный источник.

"Госпитализирован он и начмед - у себя же в больнице", - сказал источник корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

19 мая Нартов в интервью харьковской медиа-группе "Объектив" сообщил, что в больнице COVID-19 был подтвержден у 14 медиков. "У нас на сегодня 14 сотрудников больницы заболели. Троих человек уже выписали. Один врач-анестезиолог заведующий отделом — он на самоизоляци", - сказал Нартов.