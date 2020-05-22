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20:17 22.05.2020

В Испании уже почти неделю меньше 100 смертей в сутки от коронавируса

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В Испании уже почти неделю меньше 100 смертей в сутки от коронавируса

В Испании за последние сутки от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончалось 56 человек, сообщают в пятницу испаноязычные СМИ.

Отмечается, что уже шестой день подряд в стране от коронавируса умирает менее 100 человек.

За время пандемии в Испании скончалось почти 28 тыс. человек. Около 200 тыс. выздоровели.

С 21 мая ношение масок в Испании стало для всех обязательным в закрытых помещениях и на улицах в случае, когда невозможно соблюдать дистанцию в два-три метра. Исключение составят дети до шести лет. В то же время власти все же рекомендуют носить маски детям в возрасте от трех до пяти лет.

Теги: #испания #карантин
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