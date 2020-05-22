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20:10 22.05.2020

ОАСК рассмотрит иск "Партии Шария" против НАПК с требованием выплатить 3,2 млн грн госфинансирования партий за 2019 год

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ОАСК рассмотрит иск "Партии Шария" против НАПК с требованием выплатить 3,2 млн грн госфинансирования партий за 2019 год

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску политической партии "Партия Шария" к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд взыскать с государственного бюджета Украины через НАПК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу "Партии Шария" в размере более 3,2 млн грн", - указывается в сообщении.

Также истец требует признать противоправной бездеятельность НАПК, которая, по мнению политсилы, заключается в невыполнении распределения средств госфинансирования политических партий за минувший год в пользу "Партии Шария".

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон и с проведением судебного зачедания по имеющимся материалам.

Теги: #напк #шарий #иск #оаск
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