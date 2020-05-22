В Донецкой и Закарпатской областях ослабления карантина в ближайшее время не будет

Местные власти в Донецкой и Закарпатской областях приняли решение не ослаблять противоэпидемические меры, введенные ранее в рамках противодействия распространению коронавирусной болезни Covid-19.

"На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мер пока осуществляться не будет в связи с тем, что количество тестирований методом полимеразной цепной реакции составляет менее 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней. Пересмотри вопроса состоится после превышения установленного показателя количества тестирований", - написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook в пятницу.

В свою очередь, Закарпатская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу приняла решение не вводить на территории области ослабление противоэпидемических мер из-за сохраняющейся высокой заболеваемости. "Для второго этапа ослабления карантинных мер… уровень эпидемиологических показателей не соответствует установленным Минздравом Украины критериям по заболеванию коронавирусной болезнью (Covid-19)", - сообщается на странице Ужгородского горсовета в Facebook.

В случае достижения определенных показателей, результаты ежедневного мониторинга должны подать на рассмотрение региональной комиссии и на их основании может быть принято решение об ослаблении противоэпидемических мер в области.