События

19:43 22.05.2020

В Африке зарегистрировали уже более 100 тыс. случаев COVID-19

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В Африке зарегистрировали уже более 100 тыс. случаев COVID-19

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в африканских странах превысило 100 тыс., свидетельствуют данные портала Worldometers, отслеживающего ситуацию по распространению инфекции в мире.

Больше всего заболевших выявлено в ЮАР (около 20 тыс.), на втором месте - Египет (15 тыс.), на третьем - Алжир (8 тыс.).

За время пандемии в Африке зафиксировали 3,1 тыс. летальных случаев впоследствии заражения коронавирусом. Еще более 41 тыс. человек выздоровели.

Ранее в мае во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что пандемия COVID-19 в последующие 18 месяцев может привести к гибели 190 тыс. человек в Африке. По результатам обследования 47 стран региона в ВОЗ отмечали, что при провале мер сдерживания эпидемии от 29 млн до 44 млн человек в Африке могут заразиться коронавирусом за первый год эпидемии.

Теги: #коронавирус #африка
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