ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

Следователи Государственной фискальной службы раскрыли схему незаконного формирования налогового кредита с НДС предприятиями реального сектора путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве "транзитно-конвертационных групп", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, неустановленные лица, используя реквизиты субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории нескольких областей, отражая документальное приобретения товара у предприятий-импортеров и осуществляя подмену номенклатуры товара, предоставляли предприятиям реального сектора экономики возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - указывается в сообщении.

Во время досудебного расследования наложены аресты на счета 20 предприятий, задействованных в деятельности "транзитно-конвертационных групп" и арестованы более 75 млн грн.

По факту ведется уголовное производство по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (соучастие в преступлении и уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Предпринимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов.