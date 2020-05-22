События

18:54 22.05.2020

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

2 мин читать
В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский в ответе на электронную петицию с призывом прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (Московского патриархата) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование Православной церкви Украины (ПЦУ) указал, что, согласно закону, объектами государственной собственности управляет Кабинет министров Украины.

"Согласно п. 1 ст. 5 закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", Кабинет министров Украины является субъектом управления, который определяет объекты управления государственной собственности, в отношении которых выполняет функции по управлению, а также объекты управления государственной собственности, полномочия по управлению которыми передаются другим субъектам управления", - говорится в ответе главы государства на петицию.

Зеленский напомнил, что, в соответствии с п. 5 ст. 116 Конституции Украины, Кабинет министров осуществляет управление объектами государственной собственности в соответствии с законом.

"Полномочия Кабинета министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегированию в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены законом Украины "О Кабинете министров Украины" (абзац 4 пункта 1 части 1 ст. 20)", - отметил он.

29 апреля электронная петиция с призывом к президенту Зеленскому прекратить использование Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) путем расторжения договора аренды и передать Лавру в использование ПЦУ набрала необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения.

"Киево-Печерская лавра тысячу лет является одной из величайших святынь украинского народа. Православная церковь Украины (ПЦУ) – автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии. ПЦУ образовалась в результате объединения трех украинских православных церквей: УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП. Вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церковью на территории Украины", - говорилось в тексте петиции, которая была размещена на сайте президента 15 апреля.

Теги: #зеленский #киево_печерская_лавра #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:45 22.05.2020
Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

15:01 22.05.2020
Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

13:38 22.05.2020
Передача объектов "Укрбуда" идет в плановом режиме, проблемы застройщика нужно решать на государственном уровне – Кличко

Передача объектов "Укрбуда" идет в плановом режиме, проблемы застройщика нужно решать на государственном уровне – Кличко

13:33 22.05.2020
Минздрав будет призывать родителей не игнорировать вакцинацию против кори, столбняка и других болезней – Зеленский

Минздрав будет призывать родителей не игнорировать вакцинацию против кори, столбняка и других болезней – Зеленский

12:52 22.05.2020
Киев просит Кабмин разрешить начать 2-й этап послабления карантина с 23 мая, в частности возобновить общественный транспорт с 12.00, а метро - с 25 мая

Киев просит Кабмин разрешить начать 2-й этап послабления карантина с 23 мая, в частности возобновить общественный транспорт с 12.00, а метро - с 25 мая

10:00 22.05.2020
Зеленского просят помочь снять ограничения со стороны ГАСИ, КГГА и Минобороны для достройки жилых комплексов "Укрбуда" – петиция

Зеленского просят помочь снять ограничения со стороны ГАСИ, КГГА и Минобороны для достройки жилых комплексов "Укрбуда" – петиция

09:17 22.05.2020
В Украине вступило в силу постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

В Украине вступило в силу постановление об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня

18:52 21.05.2020
Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

Зеленский подписал необходимый для программы МВФ налоговый закон №1210

18:37 21.05.2020
Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

17:45 21.05.2020
Президент Латвии поздравил Украину с Днем вышиванки и поблагодарил Зеленского за подарок

Президент Латвии поздравил Украину с Днем вышиванки и поблагодарил Зеленского за подарок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

КРЫМ ГОСПОГРАНСЛУЖБА КПВВ ДЕМЧЕНКО

КПВВ на границе Украины с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

В детсадах в период карантина будут проводить температурный скрининг, запретят родительные собрания и мягкие игрушки, а сотрудники будут в масках

Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

Команда НСЗУ призывает Зеленского, Шмыгаля и Разумкова не допустить внеконкурсного назначения главы НСЗУ

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

Приоритетным направлением в сфере киберзащиты является безопасность государственных информресурсов и личных данных граждан

В Черниговской области возобновлена работа общественного транспорта с ограничением количества пассажиров

"Голос Украины" опубликовал закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА