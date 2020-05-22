Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники в зоне проведения операции Обьединенных сил на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

При этом наемники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники с применением миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли позиции подразделений ОС в районе Богдановки. Также с помощью БПЛА сбрасывались выстрелы ВОГ-17.

В районе Верхнеторецкого зафиксированы два нарушения режима прекращения огня - с применением минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под Старогнатовкой российские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА для сбрасывания выстрелов ВОГ-17.

Под Чермалыком, Водяным и Песками украинские военнослужащие были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ, подавляя активность противника.