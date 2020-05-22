СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ходе продолжающейся дискуссии на внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не подтвердила факт якобы обстрелов с украинской стороны линии электропередач вблизи поселка Березовское Луганской области на неподконтрольной Украине территории, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам.

Как сообщалось, 20 мая первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил агентству "Интерфакс-Украина", что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициировала проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности ТКГ в режиме видеоконференции.