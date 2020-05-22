События

18:40 22.05.2020

"Голос Украины" опубликовал закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

1 мин читать
"Голос Украины" опубликовал закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), обнародован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Закон опубликован в номере от 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, Рада приняла этот документ 13 мая, спикер 21 мая отправил его на подпись главе государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая.

Теги: #банки #голос_украины #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:23 22.05.2020
Послы G7 приветствуют достижение соглашения на уровне персонала между Украиной и МВФ о новой программе помощи

Послы G7 приветствуют достижение соглашения на уровне персонала между Украиной и МВФ о новой программе помощи

02:21 22.05.2020
Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

Украина и МВФ достигли staff level agreement по новой 18-мес. программе stand-by на $5 млрд

18:37 21.05.2020
Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

Зеленский подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках

13:00 21.05.2020
Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

15:46 20.05.2020
Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

Минфин ожидает до конца мая подписания соглашения с МВФ и получения первого транша в $1,9 млрд

11:01 20.05.2020
Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования

Зеленский намерен на техническом уровне "додавить" банковскую систему для расширения кредитования

10:52 20.05.2020
Зеленский подпишет банковский закон 20-22 мая и ожидает скорого кредита МВФ

Зеленский подпишет банковский закон 20-22 мая и ожидает скорого кредита МВФ

11:49 19.05.2020
Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ

Рада разблокировала подписание банковского закона, необходимого для новой программы с МВФ

13:35 18.05.2020
Разумков надеется, что Рада в ближайшее время разблокирует вопрос подписания принятого законопроекта о банковской деятельности

Разумков надеется, что Рада в ближайшее время разблокирует вопрос подписания принятого законопроекта о банковской деятельности

15:50 16.05.2020
Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

Украина выполнила все обязательства для полной программы с МВФ – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТКГ ОБСТРЕЛЫ ДОНБАСС ОБСЕ СММ ОБСЕ

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

НСЗУ КОНКУРС КАДРЫ КАБМИН

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ

ЛЬВОВ КОРОНАВИРУС ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во Львовской области карантин продлен до 29 мая – глава ОГА

МЕТРО КЕРНЕС ХАРЬКОВ

Харьковский метрополитен возобновит работу 25 мая - Кернес

КРЫМ ГОСПОГРАНСЛУЖБА КПВВ ДЕМЧЕНКО

КПВВ на границе Украины с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня – Госпогранслужба

ПОСЛЕДНЕЕ

В детсадах в период карантина будут проводить температурный скрининг, запретят родительные собрания и мягкие игрушки, а сотрудники будут в масках

Безработица в США в апреле выросла во всех 50 штатах

ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

Команда НСЗУ призывает Зеленского, Шмыгаля и Разумкова не допустить внеконкурсного назначения главы НСЗУ

В ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре Зеленский указал: объектами госсобственности управляет Кабмин

Российские наемники на Донбассе 10 раз нарушили режим тишины

СММ ОБСЕ не подтвердила факт якобы обстрела украинскими военными объектов инфраструктуры в Луганской области – источник

Приоритетным направлением в сфере киберзащиты является безопасность государственных информресурсов и личных данных граждан

В Черниговской области возобновлена работа общественного транспорта с ограничением количества пассажиров

Двое судей, в том числе судья Верховного суда, отстранены от осуществления правосудия из-за историй с управлением автомобилем в нетрезвом виде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА