"Голос Украины" опубликовал закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ

Закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), обнародован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

Закон опубликован в номере от 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, Рада приняла этот документ 13 мая, спикер 21 мая отправил его на подпись главе государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 мая.