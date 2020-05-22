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18:40 22.05.2020

В Черниговской области возобновлена работа общественного транспорта с ограничением количества пассажиров

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В Черниговской области возобновлена работа общественного транспорта с ограничением количества пассажиров

Черниговская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешила регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории области, сообщается на официальном сайте Черниговской областной государственной администрации в пятницу.

"Согласно решению комиссии, с 22 мая, в регионе разрешена работа автотранспорта исключительно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при условии регулярной дезинфекции. Количество пассажиров не может превышать количество мест для сидения", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия на заседании в пятницу разрешила проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие до 30 чел. (по согласованию с профильными структурными подразделениями облгосадминистраций - до 50, больше - по согласованию с Минздравом Украины), а также проведение религиозных мероприятий в помещениях с ограничением не более одного человека на 10 кв м.

В области также возобновлена работа гостиниц (кроме функционирования ресторанов в них).

Следующие смягчения карантина в области запланированы на 1 июня, когда должны возобновить работу учреждения дошкольного образования. Однако откроются только те детсады, которые полностью смогут обеспечить соблюдение рекомендаций Министерства здравоохранения и Главного государственного санитарного врача Украины. Непосредственное решение по работе детсадов будет принято не позже 29 мая после анализа эпидемической ситуации.

По данным Черниговского областного лабораторного центра, на 21 мая общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения по области составляет 2,32 (требование - не более 12), загруженность коек, выделенных для госпитализации пациентов с COVID-19, - 4% (требование не более 50%), среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа (ПЦР) составляет 17 на 100 тыс. населения (требование - не менее 12).

Таким образом, по словам заместителя главы Черниговской ОГА Андрея Подорвана, эпидемиологические условия, сложившиеся в области в течение последней недели, позволяют смягчить ограничения и перейти ко второму этапу адаптивного карантина.

Теги: #коронавирус #черниговская_область
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