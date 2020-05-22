Короновирусом переболели 10-15 народных депутатов - Разумков

10 – 15 народных депутатов переболели коронавирусной инфекцией, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По той информации, которая у меня есть, примерно 10 - 15 человек. У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции", - сказал Разумков в пятницу в интервью "24 канал", отвечая на вопрос, как много депутатов переболели коронавирусом.

Он выразил надежду, что в ближайшее время парламент сможет продолжить работу в нормальном режиме.

Как сообщалось, на этой неделе народные депутаты два дня работали в режиме пленарных заседаний, а в четверг и пятницу - в режиме комитетов. Парламентарии изменили график работы после того, как фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом Covid-19 у члена их фракции Олега Мейдича.