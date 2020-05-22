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16:59 22.05.2020

СБУ будет уделять повышенное внимание обеспечению безопасности в Одесской области - Баканов

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СБУ будет уделять повышенное внимание обеспечению безопасности в Одесской области - Баканов

Служба безопасности Украины (СБУ) будет уделять особое внимание работе в Одесской области в связи с интересом иностранных спецслужб к региону, заявил глава СБУ Иван Баканов.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и в дальнейшем", - отметил он во время рабочего визита в область, сообщает пресс-служба Управления СБУ в Одесской области.

Баканов подчеркнул, что особенности региона возлагают особую ответственность на сотрудников СБУ.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - добавил он.

Среди основных приоритетов работы СБУ в Одесской области Баканов назвал противодействие любым проявлениям сепаратизма, защиту государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.

Теги: #баканов #сбу #одесская_область
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