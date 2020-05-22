В Черновицкой области смягчили действие особого режима въезда и выезда

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда на территорию области, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлено. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 года с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости", - написал Осачук на странице в Фейсбуке в пятницу днем.

Глава ОГА подчеркнул, что указанное решение не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области.