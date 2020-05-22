В наземном транспорте Киева, включая "маршрутки", будут действовать ограничения по количеству посадочных мест – замглавы КГГА

После возобновления работы наземного транспорта в Киеве будут действовать ограничения по количеству пассажиров в нем, отмечает заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Анатолий Мондриевский.

В пятницу в эфире телеканала "Украина 24" Мондриевский рассказал о деталях возобновления работы общественного транспорта в столице после смягчения карантина.

"С 12 часов завтрашнего дня (возобновляют работу "маршрутки" - ИФ). Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - сказал он.

По словам замглавы КГГА, ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - отметил он.

Говоря об открытии метрополитена с 25 мая, Мондриевский подчеркнул, что ограничить количество пассажиров столичной подземки невозможно, однако городская власть будет просить людей из группы риска, в частности пожилых, оставаться дома и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.