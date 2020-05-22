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13:55 22.05.2020

КПВВ на границе Украины с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня – Госпогранслужба

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КПВВ на границе Украины с оккупированным Крымом будут закрыты до 22 июня – Госпогранслужба

Контрольные пункты въезда-выезда на административной границе Украины и временно оккупированного Россией Крыма будут закрыты до 22 июня, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Вчера Кабинет министров Украины обнародовал постановление № 392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с этим постановлением, внесены изменения в нормативные акты правительства, в частности и в распоряжение №291, которым регламентируется пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов въезда-выезда на границе с оккупированным Крымом. И срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Демченко напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на границе с Крымом временно прекращено. На оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.

"Кроме того, руководителем Государственной пограничной службы могут быть приняты отдельные решения в отношении отдельных граждан в случае оснований гуманитарного характера", - добавил он.

Теги: #крым #госпогранслужба #кпвв #демченко
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