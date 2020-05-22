События

13:37 22.05.2020

В Харьковской области выздоровела почти треть медиков, у которых был подтвержден COVID-19

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В Харьковской области выздоровела почти треть медиков, у которых был подтвержден COVID-19

В Харьковской области лабораторно подтверждено 866 случаев COVID-19, в том числе 14 за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"За последние сутки в области лабораторно подтверждено 14 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Зачепиловского, Лозовского, Первомайского и Харьковского районов", - написал Кучер в своем телеграм-канале в пятницу.

Он сообщил, что за минувшие сутки 1 человек с подтвержденным диагнозом умер, 16 - выздоровели.

Всего по состоянию на утро пятницы в Харьковской области зарегистрировано 1 430 подозрений на COVID-19 (в том числе 24 - за последние сутки), Из них 866 подтверждено,368 опровергнуто, остальные на стадии проверки.

Из 866 заболевших 265 человек выздоровели. Среди них - 63 медика (31,2% от общего количества заболевших медиков). 33 человека умерли. 248 госпитализированы (из них в реанимации 4 подключены к аппаратам ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке (маске). Кроме того, с подозрением на COVID-19 госпитализированы 150 человек.

Теги: #медики #коронавирус #харьковская_область
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