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13:18 22.05.2020

Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

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Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) запустил услугу доставки водителем посылок до двери.

Как говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса в пятницу, теперь посылки весом до 20 кг можно отправлять от двери до двери. Для этого необходимо выбрать дополнительную опцию "Доставка до двери", стоимость которой составляет 20 грн.

Доставка выполняется на протяжении часа. В приложении можно наблюдать за перемещением авто с посылкой.

Как сообщалось, онлайн-сервис заказа такси Uklon запустил услугу доставки вещей водителями такси с апреля 2020 года.

Теги: #доставка #uklon
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