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12:52 22.05.2020

Киев просит Кабмин разрешить начать 2-й этап послабления карантина с 23 мая, в частности возобновить общественный транспорт с 12.00, а метро - с 25 мая

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Киев просит Кабмин разрешить начать 2-й этап послабления карантина с 23 мая, в частности возобновить общественный транспорт с 12.00, а метро - с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству разрешить столице начать второй этап послабления карантинных ограничений с 23 мая.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап послабления ограничений. Подчеркну: с соблюдением всех норм и регламентов! Сегодня Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабление второго этапа ограничений", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что из трех критериев столица не соответствует только одному - количеству больных на 100 тыс. жителей города (норма инцидентности - 12 больных), в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, 15 больных на 100 тыс. человек.

"Что касается других двух критериев - претензий нет. Это заполненность стационаров больниц не более чем на 50% коек. Количество проведенных тестов ПЦР на 100 тыс. населения. В столице этот показатель втрое выше определенной нормы. Нужно 12 тестов, а у нас 44. Первый показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделей ранее в Дарницком интернате для девушек", - пояснил Кличко.

Он добавил, что за последние 6 дней заболеваемость в столице была в пределах определенной правительством нормы.

"Поэтому я прошу правительство позволить Киеву начать второй этап послаблений. Но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности: восстановить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений в 1000 кв. м - с 23 мая. И не открывать пока детские и спортивные площадки. Метро открыть, как и планировали, 25 мая, потому что в городе происходит транспортный коллапс", - подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что поскольку 23 мая - выходной день, наземный общественный транспорт в обычном режиме сможет начать работу с 12:00 дня.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания в столице", - заявил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #кабмин
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