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12:20 22.05.2020

В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 47 человек, один заболевший умер

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В Киеве за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 47 человек, один заболевший умер

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек, один заболевший умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек. Среди них - 9 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за весь период - 58 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2522 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время пресс-конференции в пятницу.

Так, среди заболевших: 22 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, а также 23 человека от 19 до 76 лет и двое мальчиков, которым 9 и 10 лет.

Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов, а остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели в сутки 23 человека. Всего коронавирус преодолели 338 жителей столицы", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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