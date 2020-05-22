Боец ВСУ получил осколочное ранение на Донбассе в пятницу

В пятницу, 22 мая, российские наемники в очередной раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи н.п. Старогнатовка (Волновахский район, Донецкая обл.), вследствие чего ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в обнародованном около полудня пятницы на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

В пресс-центре подчеркивают, что такие действия врага не остались безнаказанными.

"Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали захватчикам адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.