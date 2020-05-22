СБУ: до назначения на должность Баканов занимался бизнесом, в 2019 году испанская компания приостановила свою деятельность

Испанская компания Nueva tierra verde sociedad limitada, руководящую должность в которой по версии журналистского расследования "Схем" занимает глава СБУ Иван Баканов, приостановила свою деятельность еще в 2019 году, поясняет Служба безопасности Украины.

"Известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. При этом, соблюдая требования закона, он не занимается никакой коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность", - заявили в пресс-центре СБУ, комментируя журналистское расследование "Схемы: коррупция в деталях" о том, что Баканов занимает руководящую должность в одной из испанских компаний.

В СБУ подчеркивают: "По компании Nueva tierra verde sociedad limitada обращаем внимание на то, что она официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц. Вся вышеупомянутая информация есть в открытом доступе".

Журналисты "Схем в своем расследовании утверждают, что Баканов с 2015 года и по настоящий момент является администратором и уполномоченным на все действия от имени испанской компании Nueva tierra verde sociedad limitada.